Il toccante messaggio di Giuseppe Barone: "Papà, sei il mio eroe. Ti ammirerò sempre e porterò avanti la tua eredità"

Una carrellata di immagini, alternate tra foto private e altre a tinte viola. Così il figlio di Joe Barone, Giuseppe, ha voluto ricordare su Instagram il compianto direttore generale della Fiorentina.

Parole toccanti

Sotto al post, parole estremamente toccanti: “Non ci sono parole per descrivere quello che provo. Voglio solo dirti che ti voglio un mondo di bene, papà. Sei il mio eroe, il mio modello, ti ammiro e ti ammirerò per sempre. Conserverò tutti i momenti che abbiamo condiviso insieme e porterò avanti la tua eredità per sempre. Ti voglio bene papà”.