La storica prima volta al Viola Park termina con un pareggio tra Fiorentina e Milan. E la rete viola la segna un giocatore fiorentino

Fiorentina-Milan 1-1 (43' Eletu, 67' Rubino)

FIORENTINA (3-4-2-1): Martinelli; Biagetti (C), Baroncelli, Romani (63' Elia); Vigiani, Vitolo, Harder, Denes (63' Padilla); Braschi (68' Guidobaldi), Rubino; Caprini

A disp.: Tognetti, Maggini, Elia, Sadotti, Spaggiari, Scuderi, Gudelevicius, Fortini, Mignani, Padilla, Guidobaldi

All.: Daniele Galloppa

Finisce qui. 1-1 tra Fiorentina e Milan al termine di una gara molto combattuta. Ancora tanto da sistemare e limare per la squadra di Galloppa che però oggi ha dato segnali di ripresa e messo in mostra un atteggiamento da squadra

90+3' Stanchi i giocatori in campo, a terra Magni con i crampi. Cure mediche in corso per il calciatore rossonero

90' 4 minuti di recupero

89' Molto attivo sulla fascia destro lo spagnolo Jimenez che con intraprendenza si spinge spesso e volentieri in avanti, il tiro dell'esterno iberico viene murato da Baroncelli

86' Bonomi controlla e scarica il sinistro sull'assist di Perucci ma non mette in difficoltà Martinelli, che si distende e blocca il tiro del calciatore del Milan

82' Inevitabile giallo per Gudelevicius che trattiene Malaspina dopo essere stato superato dal calciatore milanista

81' Cambia il Milan: dentro Perina e Malaspina, escono Sia e Eletu, autore del momentaneo vantaggio ospite. Finisce le sostituzioni mister Ignazio Abate

78' Tanti spazi in campo e la Fiorentina gestisce malissimo una ripartenza con Rubino che non serve bene Padilla, l'ecuadoriano forse subisce fallo da Jimenez ma l'arbitro non rileva alcuna irregolarità

78' Ammonito Baroncelli che è il secondo sanzionato in casa viola

77' Gara a frequenze altissime e siamo già nell'area viola, Zeroli servito da Eletu è a sua volta murato dalla retroguardia della Fiorentina

77' Ha uno spiraglio per andare al tiro Guidobaldi che calcia dal limite, conclusione murata

76' Rubino va in porta da centrocampo vedendo Bartoccioni un po' fuori dai pali, ma la soluzione a sorpresa del talento viola finisce alta

73' Scotti prova il tiro al volo da posizione defilata, pallone docile tra le braccia di Martinelli

73' ZEROLI! Dimenticato dalla difesa viola su azione di calcio d'angolo, schiaccia però alto il centrocampista rossonero

71' Bonomi entra al posto di Camarda per il terzo cambio di mister Abate

70' Molto bravo Biagetti che chiude in scivolata rischiando anche un po' sullo scatto di Sia. Intervento perfetto del capitano gigliato che impedisce l'ingresso in area di rigore dell'attaccante lombardo

68' Esce Braschi ed entra Guidobaldi per la Fiorentina. Terzo cambio in casa viola

67' GOOOOOOOOOOLLLLL DELLA FIORENTINAAAAAA! Rubino calcia, Bartoccioni intuisce ma la palla torna all'attaccante viola che spara in rete! 1-1

65' CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA. Lo guadagna Braschi, che viene toccato in area da Eletu o forse Nissen, non pareva però così chiaro il contatto. Rigore per la verità dubbio. A noi piace essere onesti

63' Tripla occasione viola! Bartoccioni prima mura Braschi, quindi esce alla grande su Biagetti buttandosi sui piedi del giocatore viola, quindi Caprini è murato in modo provvidenziale dalla difesa ospite

63' Dentro Padilla e Elia, escono Romani e Denes. Doppio cambio per Galloppa

62' Bellissima giocata di Braschi che si libera con classe di Nissen che poi trattiene nettamente Vigiani, non venendo ammonito senza alcuna ragione spiegabile

61' Biagetti salta Eletu che lo atterra prendendo l'ammonizione. La seconda in casa Milan

59' Due cambi per il Milan: Abate inserisce Jimenez per Bakoune e Perrucci per Stalmach

58' Rimane a terra Bartoccioni, che ci ha messo faccia e corpo per salvare la propria porta

57' BRASCHI! Incredibile occasione per il pari, ma la cestina la punta gigliata che si fa murare da Bartoccioni, a tu per tu col portiere rossonero

57' Costretto momentaneamente a uscire lo svedese Nissen che perde sangue dal naso

56' PALO DI BRASCHI! Sfortunata la Fiorentina, perfetto l'inserimento in area di Braschi sul cross di Denes, mancino velenoso al volo e pallone che centra in pieno il palo!

55' Bordata di Eletu da fuori, pallone potente ma alto, Martinelli osserva la sfera che termina sopra la traversa

53' Va in verticale il Milan ma Zeroli non aggancia il pallone nell'area di rigore della Fiorentina e il pallone viene recuperato da Martinelli

51' Grande intervento di Simic che non abbocca alla finta di Rubino ma entra con decisione in scivolata e anticipa la punta viola sull'imbucata di Gudelevicius, entrato molto bene in gara alla prima stagionale

49' Vigiani salta secco Magni ma la conclusione di Gudelevicius arrivato a rimorchio e imbeccato dall'esterno viola è sballata, pallone alto e nessun brivido per Bartoccioni

47' CAMARDA! Si divora il raddoppio la punta milanista che da un metro spara altissimo sulla sponda di Sia a seguito del cross dalla destra di Bakoune. Rischia moltissimo la Fiorentina

46' Via alla ripresa! FORZA VIOLA!

Fine primo tempo

45+2' SCOTTI! Viaggia ad alte frequenze il Milan sulla corsia di destra e Scotti si libera con irrisoria facilità di Denes e Romani trovando la risposta di Martinelli al proprio destro sul primo palo

45+1' Il gol del vantaggio ha galvanizzato il Milan. Scende a sinistra Magni, traversone basso a cercare Camarda, buona la chiusura di Romani che spazza via

45' 3 minuti di recupero

43' GOL DEL MILAN. Eletu col sinistro dal limite dell'area batte Martinelli. Cinico il Milan che si porta in vantaggio senza affatto brillare

42' Sta giocando molto bene oggi la Fiorentina. Denes serve Vitolo che con una pregevole giravolta si apre il campo smarcando Rubino, l'attaccante però è egoista e va al tiro anzichè aprire per la corsa di Vigiani: pallone altissimo

41' VITOLO! Spreca la Fiorentina, arraffazzonata la conclusione del numero 8 viola che aveva tempo e spazio per indirizzare molto meglio verso la porta milanista il proprio destro e invece sparacchia sul fondo

39' Si mette in proprio Gudelevicius e lo fa parecchio bene saltando secchi due avversari, il lituano offre poi il pallone per la conclusione di Biagetti che mastica però il tiro dai 16 metri e consente una facile respinta alla retroguardia ospite

38' VIGIANI! Caprini sbaglia malamente un facile filtrante per Vigiani ma la sfera in qualche modo arriva lo stesso al laterale gigliato che di punta cerca la porta, mura in uscita bassa Bartoccioni e riesce ad allontanare la minaccia poi il Milan con Simic

35' Notevole anticipo di Biagetti che si mangia Sia ma poi si fa ingolosire dalla possibilità del tiro dai 25 metri e spedisce il pallone in orbita con un fendente molto velleitario

33' VITOLO! Ben imbeccato da Denes il centrocampista viola si inserisce in area ma il suo destro è troppo centrale, Bartoccioni riesce a respingere

31' Problemi per Harder che non è in grado di proseguire la partita. Il centrocampista viola è costretto ad uscire e abbandona il campo molto abbattuto. Al suo posto Gudelevicius, centrocampista lituano al rientro da un infortunio

28' Denes salta secco Bakoune ma poi vuole portare troppo palla anzichè calciare col destro e la difesa lo chiude, contropiede Milan e liscio di Baroncelli, intervento difensivo fantastico di Biagetti su Camarda. Chiusura splendida del capitano viola

27' Prima ammonizione che arriva anche in casa Milan, la rimedia Bakoune che entra con troppa irruenza su Rubino, oltretutto da tergo

25' Gestisce molto molto male Vigiani una situazione di gioco molto ficcante creata dalla Fiorentina, sull'apertura di Harder il figlio d'arte traccheggia troppo incaponendosi nell'uno contro uno con Magni e finendo per regalare il pallone a Bartoccioni con un cross molle

21' Primo giallo della gara, è per Rubino che commette fallo ai danni di Sia, fermando una bella iniziativa ospite

19' Ci prova il polacco Stalmach che spara in porta dal limite la corta respinta di Romani sul cross di Bakoune, palla fuori

16' Dialogano Denes e Romani sulla fascia sinistra col terzo centrale viola che partecipa alla manovra offensiva arrivando quasi all'area di rigore rossonera, chiude l'azione Denes che crossa troppo a ridosso di Bartoccioni, facile l'uscita del portiere ospite

14' Spinge sulla destra Bakoune, 2006 molto interessante, poi crossa alla ricerca dei compagni in area ma trova l'uscita di personalità da parte di Martinelli che allontana il pallone da una zona caldissima

13' SIA! Risponde subito il Milan allo squillo della Fiorentina. Liberato alla conclusione da posizione molto favorevole l'attaccante ospite, spara alto sopra la traversa della porta di Martinelli

12' BRASCHI! Scambiano molto bene i due attaccanti gigliati Braschi e Caprini con la perfetta rifinitura del compagno di reparto che libera quest'ultimo, conclusione debole e centrale da ottima posizione e para quindi Bartoccioni, senza problemi

10' Cross al centro di Scotti, brutto buco di Baroncelli che riesce solo a deviare ma almeno impedisce a Camarda di arrivare sul pallone

9' Brutto errore di Scotti che favorisce Braschi ma la punta viola è troppo frettolosa nel puntare l'area di rigore e viene chiusa da Nissen

7' Buono l'avvio viola, soprattutto sul piano del ritmo e dell'intensità, la Fiorentina fa girare palla con qualità. Vigiani salta Magni e crossa, Caprini impatta di testa ma non in modo pulito, può liberare la difesa del Milan

4' Gran bel numero del magiaro Denes che con una veronica salta secco Bakoune sulla linea laterale, netto fallo del terzino lombardo ai suoi danni

3' Rubino al centro, la difesa respinge e poi fuorigioco fischiato proprio a Rubino che nel frattempo aveva recuperato la sfera e impegnato Bartoccioni ad una respinta non facile

3' Inizio aggressivo della Fiorentina, Harder guadagna un corner della cui battuta si incaricherà Rubino col destro a rientrare

1'Partiti! FORZA VIOLAAAAA!

Giornata storica per la Fiorentina e anche per il suo settore giovanile: oggi andrà in scena la prima partita della Primavera allo stadio Curva Fiesole del Viola Park.

Avversario di lusso perché il Milan è capolista a punteggio pieno mentre la squadra di Galloppa è ancora in cerca della prima vittoria. Appuntamento alle 13 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.