La febbre lo ha costretto alla panchina al 'Franchi'. Un esterno dell'Inter non è ancora al top verso la Fiorentina a San Siro

Per un'irriconoscibile Inter, la sconfitta contro la Fiorentina di ieri sera è stata sonorissima. E inaspettata, vista una Viola così tanto rimaneggiata. Per i nerazzurri non c'erano, per altro, assenze in particolare, tranne un Federico Dimarco costretto alla panchina con qualche linea di febbre.

Dimarco non ancora al top: non si allena in gruppo

Le sue condizioni non vanno verso un miglioramento. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Dimarco non ha partecipato all'allenamento di oggi con i compagni a causa, ancora, della febbre alta. Condizioni da monitorare in vista della sfida di lunedì contro la Fiorentina, anche se Inzaghi conta di recuperarlo.