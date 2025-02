Solo Inzaghi ci mette la faccia. I giocatori dell'Inter non si presentano nel post gara: possibile sanzione in arrivo?

Parla solo Simone Inzaghi nel post-partita di Fiorentina-Inter, che ha visto la sua squadra perdere 3-0 al termine dei 73 minuti più recupero con cui si riprendeva e concludeva la 14° giornata di Serie A.

L'Inter va contro al regolamento

Nessun giocatore nerazzurro ha parlato nel post-partita, contrariamente ai regolamenti della Lega Serie A che da questa stagione prevedono doppia voce post-partita. Per la Fiorentina, invece, ieri si sono presentati Dodo, Ranieri e Kean alle due televisioni presenti che trasmettevano l'evento.

Possibile una sanzione

E' possibile, dunque, che i nerazzurri subiscano una sanzione pecuniaria per questa “scelta” di non andare ai microfoni dopo la batosta del Franchi. Un comportamento dettato dalla grande amarezza per il risultato subito ma decisamente anche poco sportivo nei confronti dei loro tifosi.