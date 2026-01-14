Ospite a Pitti Uomo, l'ex attaccante Michele Padovano ha parlato della Fiorentina ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com: “Il percorso di Paratici è sotto gli occhi di tutti, ha fatto cose importanti nel corso degli anni e quindi per la Fiorentina sarà un valore aggiunto. Da calciatore ho vissuto annate del genere, a volte succede di ritrovarsi in fondo alla classifica e quindi sono sicuro che la società prenderà dei giocatori d'esperienza che possano aiutare quelli che ci sono già, che sono forti ma mancano di leadership. Sembra che la Fiorentina stia uscendo dalle sabbie mobili, ci vorrebbe un'altra vittoria per tirare definitivamente su il morale”.

“Ferrari col calcio c'entra poco”

Poi ha aggiunto: “Uno come Paratici può fare la differenza nello spogliatoio, perché è un uomo di calcio. Io conosco molto bene Alessandro Ferrari, che è una persona seria e un manager importante ma col calcio c'entra poco. Trovare qualcuno che possa dare una mano nello spogliatoio per cercare di tirare fuori il meglio dai ragazzi era fondamentale”.

“Kean ha bisogno di supporto”

Infine su Kean: “E' importante che ritrovi gol e prestazioni per il bene della Fiorentina, detto questo l'attaccante non gioca da solo e per ottenere i risultati c'è bisogno di tutta la squadra. Magari nel mercato arriverà qualcuno che possa aiutare anche Kean a migliorare i propri numeri”.