Gudmundsson, niente forzature e la sosta viene incontro alla Fiorentina. L'islandese lo rivedremo per...

Per costo del cartellino (potenzialmente questa potrebbe essere un'operazione da 28,5 milioni di euro) e per l'ingaggio che percepisce (intorno ai 2,5 milioni di euro netti, il più alto), Albert Gudmundsson dobbiamo considerarlo il giocatore più importante della rosa della Fiorentina.

La domanda che in molti si fanno in questo momento è: quando ritornerà in campo l'islandese? Giunti a tre settimane di distanza dal suo infortunio a Lecce, continua ad esserci molta cautela circa il suo recupero. Il primo ad essere calmo è proprio il tecnico Raffaele Palladino che ha fatto capire chiaramente che non ci saranno forzature e ritorni avventati.

La sosta viene incontro alla Fiorentina perché permette di guadagnare tempo. Il prossimo fine settimana non ci saranno partite e questi giorni potranno essere sfruttati per portare avanti la sua riabilitazione. Vederlo contro il Como tra i convocati è una possibilità ma, almeno in questo momento, la consideriamo abbastanza remota. Più probabile che ci sia contro l'Inter, ovvero il match successivo.

Di sicuro nessuno ha fretta, anche perché tutto sta girando bene anche grazie al contributo di Lucas Beltran che ha preso il suo posto in campo fin dai primi minuti in Salento.