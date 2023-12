Pecchia: "Nel primo tempo avremmo potuto segnare altri gol. Meritavamo di passare il turno, ma ci teniamo stretta la prestazione"

L'allenatore del Parma Fabio Pecchia ha commentato a Mediaset la gara contro la Fiorentina: “Abbiamo affrontato una squadra che in campionato lotta per la Champions. Nel primo tempo avremmo potuto segnare ancora, poi mi è dispiaciuto aver preso il primo gol su una situazione che in settimana curiamo molto. La prestazione di stasera ce la dobbiamo tenere stretta e non deve essere cancellata dall'eliminazione, il premio più giusto sarebbe stato il passaggio del turno”.