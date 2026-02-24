Bucchioni: “Paratici ha cancellato bestemmie calcistiche e risollevato la Fiorentina. Gli errori dei dirigenti stavano portando la squadra in Serie B”

Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, commentando la vittoria della Fiorentina contro il Pisa e spostandosi su tanti temi d'attualità di casa viola, dal campo ai singoli, alla dirigenza.

‘I dirigenti viola stavano portando la squadra in Serie B’

“Una vittoria importantissima, che fa vedere la luce in fondo al tunnel, la Fiorentina ha agganciato il treno della salvezza. Ora ci sono altri scontri diretti che sono occasioni enormi per la Fiorentina, perché il pericolo ancora non è svanito e c’è da proseguire con questo ritmo. Gli errori fatti dai dirigenti prima dell’arrivo di Paratici hanno rischiato davvero di portare la squadra in Serie B. Le dichiarazioni di Ferrari alla festa degli auguri di Natale sono state quelle di chi non la ha percezione di cosa sta accadendo”.

‘Paratici? La svolta della Fiorentina’

“Per fortuna è arrivato Paratici, che ha cancellato tante bestemmie calcistiche e sta riportando la Fiorentina alla luce, il mercato porta la sua firma. È stato il punto di svolta e lo si vede dall’atteggiamento di tutti i calciatori, che avevano facce smarrite ed ora invece trovano concretezza e cattiveria. Vanoli era un uomo solo, che non poteva confrontarsi con nessuno, ora ha trovato con chi parlare, e una figura che possa proteggerlo. Futuro con una nuova proprietà? All'arrivo di Paratici si è pensato anche questo, considerato anche il contratto così lungo… il futuro lo vedremo, di certo serve un altro entusiasmo a Firenze".

"I tre punti di Como sono stati la svolta, hanno fatto saltare il banco. I cambi di Vanoli ieri però non mi sono piaciuti, troppo tardivi, la Fiorentina soffriva e perdeva campo. E avrei messo un difensore su Cuadrado, per marcarlo, qualcuno fresco che potesse contenerlo. Gosens era un'opzione, ad esempio".