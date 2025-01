Vanoli: "Conosco bene Firenze e la Fiorentina: servirà il Torino visto nel derby. Gli infortunati.."

Questo pomeriggio, alla vigilia della gara di domani contro la Fiorentina, l'allenatore del Torino Paolo Vanoli ha partecipato alla consueta conferenza stampa. Questi alcuni dei temi trattati dal tecnico:

"Ogni partita ha una storia a sé, ci vuole sempre qualcosa in più per migliorarsi. La vedo sempre così, vado al campo e non penso mai di essere contento. Il derby ha fatto vedere che abbiamo uno spirito, adesso serve la continuità. Conosco bene Firenze, ho giocato lì, e non guardiamo i problemi degli altri ma i nostri”.

“Non è mai facile preparare la sfida delle 12.30”

Ha parlato anche delle difficoltà incontrate nel preparare una sfida delle 12.30: ”E’ un orario strano, ma ci siamo abituati. Anche in serie B giocavamo in questo orario. Con lo staff cerchiamo sempre soluzioni nuove: quando si gioca a questi orari, la colazione diventa quasi un pranzo. Con il nutrizionista, modifichiamo e capiamo cosa ci serve. Con il preparatore atletico abbiamo inserito un risveglio muscolare prima della colazione-pranzo per stimolare l'appetito, il carico di carboidrati è importante. E considero anche distanza tra hotel e stadio, cercando di ritardare la colazione di circa un quarto d'ora. Sono dettagli che stiamo cercando, con lo staff proviamo a migliorare anche chiedendo ai giocatori per arrivare in forma alle 12.30. Il risveglio muscolare prima della colazione è stato un approccio positivo”.

“Contro la Fiorentina servirà il Toro visto nel derby”

Ha analizzato l'atteggiamento che servirà contro i viola: "Deve essere radicato in ogni giocatore del Toro. Ho scelto questo club perché i valori della storia si avvicinano al mio carattere. Quando cerco giocatori, cerco soprattutto gente che si avvicini a questi valori. Ci sono partite più o meno sentite, il derby ti porta a livello agonistico a dare di più. A volte non bisogna arrivare troppo carichi o scarichi: abbiamo giocato bene il derby, ora il capitolo è chiuso e pensiamo a Firenze. Quali sono gli infortunati? Mancheranno già Vojvoda, Ilic e Linetty squalificato. Walukiewicz è squalificato, poi Pedersen ha avuto un trauma all'anca e vedremo domattina come va”.

“Ecco come sta la squadra: serviranno giocatori al top”

Ha anche aggiunto: “Se cambierà qualcosa a causa delle assenze? Lavoro tanto con tutta la rosa: se non c'è Pedersen, gioca Dembele. So che fame e che voglia che ha. Se parto con Gineitis o con Tameze, so cosa mi possono dare. Non ho problemi di formazione: ai giocatori dico che l'occasione arriva. I giocatori vincenti sono quelli che vogliono dimostrare che il mister sta sbagliando. Lavoro tanto con chi non gioca per dare anche loro una possibilità".