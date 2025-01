Pecchia: "Come sta Man dopo le voci di mercato? Mi appello alla serietà dei giocatori, l'impegno di tutti è imprescindibile"

Questo pomeriggio, alla viglia dello scontro diretto salvezza contro il Venezia, l'allenatore del Parma Fabio Pecchia ha parlato anche delle condizioni di Dennis Man, sopratutto in virtù delle ultime voci di mercato che lo vorrebbero ad un passo dalla Fiorentina di Rocco Commisso. Queste le sue parole in sala stampa:

"Il presidente è venuto per stare con la squadra, al di là del mercato. E' sempre un piacere vederlo, oggi ha seguito anche parte della rifinitura. Staremo insieme in queste ore fino a domani. Come sta Man e quanto può dare al Parma? Vale per tutti. Sentivo tante dichiarazioni di altre squadre, c'è picco di mal di pancia dentro gli spogliatoi. Mi appello alla serietà e alla professionalità di ogni giocatore, è fondamentale saper gestire questi momenti. L'impegno di tutti è imprescindibile. Lui ha continuato a lavorare parzialmente, va gestito”.

“Il mercato non cambia le mie idee, devo esaltare i giocatori che ho disposizione”

Ha anche aggiunto: “Se cambiano le cose con il mercato aperto? Devo esaltare le caratteristiche dei ragazzi a disposizione, tenendo conto dei momenti e della condizione della squadra. Questo atteggiamento è piaciuto ma credo che con la Lazio, e non è tanto distante, la squadra è stata arrembante e sbarazzina. Ci sono momenti in cui la squadra deve vivere i momenti in maniera diversa, questo mi piace ma l'obiettivo è vedere il Parma a cui ci siamo abituati, solido ma divertente, che vuole proporre gioco con leggerezza e brillantezza. Il miglioramento deve esser del gruppo".