Una pianticella della Fiorentina, dopo mesi di panchina in B, è pronto a ripartire dalla Serie C

Uno dei giovani profili della Fiorentina, piazzato ad inizio stagione in prestito in Serie B, dopo appena 5 mesi si trova costretto a cambiare aria per tornare a giocare con continuità. Stiamo parlando dell'attaccante del Frosinone Fallou Senè, che con i ciociari ha racimolato appena 5 presenze tra campionato e Coppa Italia e che adesso si trova costretto a trasferirsi altrove per trovare fortuna.

Il senegalese ha deciso di ripartire dalla Serie C

Secondo quanto riportato questa mattina da Gianluca Di Marzio l'ex pianticella viola è ad un passo dal trasferimento in Serie C. Per lui si aprono le porte del Lecco: il club lombardo vuole il senegalese per regalarsi maggior peso in attacco ed evitare la seconda retrocessione consecutiva. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità da parte dei due club.