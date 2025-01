A.Sottil: "Felice per Riccardo, finalmente ha trovato continuità. Palladino? Con il tempo uscirà dalla crisi. Il Torino.."

Quest'oggi Andrea Sottil, allenatore e padre di Riccardo, durante un collegamento a Radio Bruno ha avuto modo di fare il punto in casa Fiorentina alla viglia della sfida contro il Torino. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Sono molto contento per quello che sta vivendo Riccardo: con tutto quello che ha passato credo che si meriti un momento come quello di adesso. Se poi un giocatore sta bene il merito in primis è del ragazzo, ma anche dell’allenatore che finora gli ha garantito continuità e fiducia. Come si esce da un periodo come questo? Palladino è un allenatore molto giovane ma anche molto preparato. Nonostante la sua giovane età ha comunque dimostrato di essere anche un tecnico esperto, che ha fatto benissimo a Monza e ha iniziato ancora meglio a Firenze. Saprà sicuramente come uscire da un periodo buio come questo, avrà sicuramente la ricetta giusta giusta. In rosa ha giocatori fortissimi uno su tutti De Gea, che ha dimostrato di poter fare la differenza con la sua esperienza. Poi c’è una dirigenza solida ed esperta che lo accompagna, per questo sono convinto che l’allenatore riuscirà a trovare una soluzione per uscire da questo momento negativo”.

“Sono convinto che Palladino, nonostante sia giovane, riuscirà ad uscire dalla crisi”

Ha anche aggiunto: “La gestione dello spogliatoio in questi casi fa la differenza, non c’è dubbio. Personalmente quando è capitato a me, è giusto lavorare sulla testa dei giocatori per ritrovare la tranquillità giusta per tornare a fare quello che la squadra ha fatto in precedenza. Servirà anche mettere sull’attenti il gruppo, mandando un messaggio alla squadra e chiedendo qualcosa in più. Non deve mai mancare la fame, senza di quella è dura fare qualcosa: prima dei moduli o delle formazioni serve avere la giusta aggressività per affrontare le partite. Ma sono convinto che in poco tempo adesso la Fiorentina ritroverà la giusta serenità che l’aiuterà a ripartire”.

"Il Torino sta tornando squadra, i viola non devono sottovalutare la partita"

Ha poo parlato del Torino: “Il Toro viene da un inizio di stagione in cui ha fatto molto bene, raggiungendo anche le zone alte della classifica, per poi sgonfiarsi. Ma la Serie A è un campionato difficile e ci può stare. Col passare delle giornate si sta piano piano ritrovando, e posso dire che ultimamente ha dimostrato di essere una squadra molto tosta: sono aggressivi e molto fisici, il tutto corredato da una buona qualità. Sono convinto che verranno a Firenze per fare una partita solida, cercando di mettere in difficoltà la Fiorentina. Chiaramente ha dimostrato di avere molte lacune, ma nelle ultime settimane si sta riprendendo. La Fiorentina deve stare attenta”.