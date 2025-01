Colfescu: "Man non può essere considerato un alternativa a Luiz Henrique, fossi la Fiorentina sceglierei lui. Sono convinto che Mutu.."

Quest'oggi il noto intermediario ed esperto di mercato romeno Virgil Colfescu, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di analizzare la trattativa in corso tra la Fiorentina e Dennis Man per il passaggio dell'esterno ducale a Firenze. Questo un estratto delle sue parole:

"Man l'alternativa a Luiz Henrique? Io sinceramente non lo riterrei una semplice alternativa, fossi i viola lascerei fare il brasiliano e andrei direttamente su Man. Ovviamente io sono di parte, però è un giocatore che ha dimostrato di poter far bene. Sappiamo che durante il mercato di riparazione le squadre hanno bisogno di giocatori che hanno già giocato nel proprio campionato, e che quindi non hanno bisogno di un periodo di adattamento. Secondo me proprio per questo discorso il romeno sarebbe il profilo dato alle esigenze della Fiorentina di Palladino. Man ha già fatto molti gol in Italia, tra cui quello nella prima giornata proprio contro la Fiorentina, è titolare fisso nella nazionale romena ed essendo di piede mancino credo sia perfetto: gioca a piede invertito ed è bravissimo a saltare l’uomo e creare superiorità numerica”.

"Firenze può essere la piazza giusta per lui, Mutu gli avrà dato qualche consiglio"

Ha anche aggiungo: “Credo che Firenze possa essere la piazza giusta per lui, soprattutto per alzare un po’ il livello della sua carriera. Firenze è un grande ambiente, la Fiorentina ha degli obiettivi molto ambiziosi grazie ad una squadra che gioca molto bene a calcio. Credo che in questi giorni sicuramente si sarà sentito personalmente con Adrian Mutu, sono convinto che gli abbia spiegato come è Firenze e i suoi tifosi. Come ha fatto bene con il Parma credo che in viola possa confermarsi se non migliorare”.

“E' un giocatore molto decisivo, sia in fase realizzativa che..”

Ha poi fatto una descrizione tecnica dell’esterno: “E’ un giocatore che sotto porta dice sempre la sua, difficilmente non si fa trovare preparato. E’ anche brevissimo a creare occasioni e assist per i compagni. A Parma ha trovato un ottimo equilibrio e, assieme al compagno di nazionale Mihaila sta rendendo al massimo. Resta comunque il giocatore di nazionale romena piu pagato, e questo credo che voglia dire qualcosa”.