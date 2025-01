Ospite a Lady Radio, l'intermediario Furio Valcareggi ha parlato del clima acceso in casa Fiorentina, a mercato aperto:

"Se stanno bene partirei con Folorunsho e Gudmundsson dall'inizio, lo dimostri di essere un campione perché finora non ha dimostrato niente l'islandese. A Firenze siamo di bocca fina, rifaccia quello che faceva a Genova e siamo a posto. Palladino è un grandissimo allenatore, di cosa si lamenta Firenze? A Monza ha messo la miglior formazione possibile, se poi le prestazioni non le fanno cosa c'entra Palladino? Io avrei preso Sarri ma non lo vogliono per cui Palladino è il miglior allenatore possibile.

Sarebbe una pazzia folle prendere Tudor, comunque il presidente ha confermato Palladino. Conta solo Commisso, Pradè è stato delegittimato ma cosa si arrabbia all'improvviso? I rimproveri si fanno in un altro modo, non ha bisogno di fare il grosso, perché non l'ha fatto con Kokorin? Dietro ci fu una rumba… troppo lunga da raccontare.

Il mercato? Luiz Henrique penso che non si riesca a prenderlo, trattare con i brasiliani è una rumba incredibile. Man è molto bravo, però 15 milioni è un po' troppo".