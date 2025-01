Scavallata la metà del mercato di gennaio, la Fiorentina ha sistemato la lacuna principale, per altro emersa solo a inizio dicembre quando Edoardo Bove fu vittima del malore durante il match con l'Inter. Questione insomma più di emergenza che non di programmazione. Dentro Folorunsho e la particolare operazione Valentini, talmente voluto da accettarne anche l'inoperosità degli ultimi dieci mesi (era fuori rosa da aprile al Boca).

Sì ma tutto il resto, per restare in quella parte di classifica, dare rotazioni più qualitative e dimostrarsi, stavolta sì, ambiziosi? Per il momento stiamo assistendo al classicone di gennaio, con una trattativa suggestiva ma difficile, quella di Luiz Henrique (che fa molto Gudmundsson 1.0 ma anche De Paul o Berardi e perché no, Baturina). Con distanze che non si colmano mai, tempistiche trascinate all'infinito e improvvisi cambi di strategia, ma anche di priorità.

Prima sembrava urgente un centrale, poi non più. Quindi l'urgenza di un esterno ma poi chissà, forse meglio puntare su un altro centrocampista ma sia Fazzini che Frendrup costano troppo. E nel frattempo meglio cautelarsi con Man, se proprio il Botafogo dovesse opporre resistenza. C'è ancora la seconda metà del mercato però, quello dove Pradè sguazza da anni, abbonato alle operazioni last minute, alla ricerca dell'occasione o del prezzo che si abbassa, fruttuose la scorsa estate ma molto di rado in precedenza.

Comunque vada non sarà un mercato di prepotenza ma il classico mercato della Fiorentina, estivo o invernale che sia: una sterzata in direzione dell'ambizione (siamo ancora fermi agli annunci del club circa la volontà di investire) è ancora possibile. Non arriverebbe in tempi brevi ma sarebbe già qualcosa.