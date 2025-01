Quella di Luiz Henrique rischia di diventare l'ennesima novella stucchevole dello stento dei mercati di gennaio della Fiorentina, con una situazione di stallo che non si sblocca e tempistiche che si allungano e rendono sempre più complessa l'operazione. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio anzi, siamo all'ultimatum del week end: ultime 48-72 ore di pazienza prima di cambiare strada.

La differenza è sempre la stessa: il Botafogo vorrebbe 30 milioni mentre la Fiorentina per ora non colma il gap, a meno di operazioni in uscita particolarmente remunerative, oggi non all'orizzonte. Il brasiliano dal canto suo sarebbe molto favorevole all'opzione viola ed è in attesa di eventuali mosse da parte di Pradè e Goretti.