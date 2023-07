Per il calciatore ex Fiorentina e Juventus Federico Bernardeschi, si è ipotizzato nelle ultime settimane un ritorno in Serie A. A tal proposito, l'esterno d'attacco ha parlato a Sky per chiarire il suo futuro: “Se ci fossero delle possibilità di tornare, le valuterò con il Toronto. Non lo nego, fa piacere vedere richieste dalla Serie A. Mi mancano la Champions League e l'Italia, è casa mia”.

Su Bonucci: “Se proprio doveva uscire dalla Juventus, avrebbe meritato un trattamento diverso e di uscire in altro modo. Lui è un simbolo della Juve, umanamente mi dispiace tantissimo”.