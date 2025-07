Operazione rinnovo al via: quel sorriso e quelle parole che hanno fatto il giro dell'universo Fiorentina

Moise Kean è tornato a casa ed è stato sicuramente tra i protagonisti del primo giorno di lavoro della Fiorentina.

Il suo sorriso al Viola Park e le sue parole pronunciate davanti ai tifosi nella serata denominata ‘Viola Carpet’ hanno fatto il giro dell'universo gigliato.

L'intenzione sembra essere chiara: quella di rimanere ancora a Firenze per essere ancora una volta travolto dalla fiducia di un'intera tifoseria.

Solo la Premier League

Dopo il no pronunciato alle squadre arabe e ai tanti soldi messi sul piatto da queste, solo la Premier League potrebbe far vacillare il giocatore davanti a queste intenzioni, ma per il momento non si intravede questa possibilità.

Rinnovo del contratto

E allora ecco che prende il via l'operazione rinnovo; la Fiorentina ha fatto sapere da tempo di essere pronta a ridiscutere con lui il contratto, alzando significativamente l'ingaggio e cercando di togliere di mezzo quella clausola che, in questa sessione di mercato, varrà ancora fino a stasera.