La Gazzetta dello Sport: Quanto piace Pioli

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sul futuro allenatore della Fiorentina; accostando ai viola un nome in particolare che è già molto conosciuto nell'ambiente.

Il prossimo tecnico

La Rosea apre la pagina dedicata alla Fiorentina scrivendo nel titolo principale: “Pioli quante piace” e poi “La Fiorentina chiede di tornare, ma è in pole per l'Atalanta. Ore decisive”. Nel sommario La Gazzetta approfondisce: “Il tecnico corteggiato dai due club, ma è sotto contratto con l'Al-Nassr fino al 2027. Alternative: Palladino e Motta per la Dea, Baroni per i viola”.

L'incendio e l'addio di Palladino

In taglio basso La Gazzetta riporta la notizia dello spaventoso evento della scorsa notte “Incendio al Viola Park, in 4 intossicati” e le parole di addio dell'ex tecnico viola: “ Il saluto di Palladino”.