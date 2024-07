La parte dello stadio che subirà un intervento importante nei prossimi giorni FOTO FN

Le demolizioni fatte in Curva Fiesole all'interno dello stadio Artemio Franchi sono state rilevanti. Tutti gli elementi introdotti per Italia 90 hanno fatto una determinata fine, ovvero sono stati buttati giù, a cominciare dal parterre.

Foto: Fiorentinanews.com

Nei prossimi giorni però gli interventi saranno concentrati sulla tribuna laterale vicina alla curva dove erano presenti i tifosi viola più accesi. In particolare è destinata a cadere la copertura, anch'essa tirata su per i Mondiali di 34 anni fa.

Foto: Fiorentinanews.com

Non verrà invece toccata la copertura della tribuna centrale, quella a sbalzo, progettata da Nervi e sotto vincolo dei beni culturali. L'obiettivo di tutti è quello di avere nel più breve tempo possibile l'agibilità dell'impianto in modo tale che non vi siano problemi per l'esordio in casa della Fiorentina in campionato, previsto per la seconda giornata.