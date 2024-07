É corsa contro il tempo per l'agibilità del Franchi. Il cantiere per lo stadio invade la strada

Una corsa contro il tempo per avere l'agibilità dello stadio Artemio Franchi. Anche di questo si parlerà nel faccia a faccia tra i tecnici del Comune e quelli della Fiorentina che potrebbe essere fissata già nella prossima settimana.

“Ad oggi lo stadio non è agibile”

I tempi stringono e la nota tecnica di Palazzo Vecchio firmata il 10 luglio scorso è chiara in questo senso: “I lavori per consentire il rilascio della agibilità sono in corso e dovranno procedere celermente e senza sosta visto l’imminente inizio del campionato calcistico Ad oggi lo stadio non è dotato di agibilità e non può essere in alcun modo usato per nessun evento. Se non saranno completati i lavori già in corso, lo stadio non potrà essere in alcun modo fruibile per la stagione calcistica 2024-2025”.

Il cantiere invade la strada

Insomma, c'è da fare presto e bene per poter permettere lo svolgimento di Fiorentina-Venezia il prossimo 25 agosto. Intanto tra quattro giorni, a partire da lunedì, i lavori propedeutici al restyling del Franchi, ’invaderanno’ la strada, almeno fino al 4 agosto, coinvolgendo una parte di viale Fanti. Un cantiere questo necessario per lo smontaggio della tribuna laterale dello stadio. A riportare le notizie sullo stadio stamani è La Nazione.