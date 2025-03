Un arbitro per niente casalingo: Le sette vittorie che fanno ben sperare la Fiorentina. Ma con i viola finora è sempre stato pareggio

La partita tra Napoli e Fiorentina in programma domenica prossima con inizio alle ore 15, sarà diretta da Andrea Colombo di Como.

I precedenti con la Fiorentina

Ha incrociato la Fiorentina in due circostanze e ne sono usciti due pareggi. Ci riferiamo a Lazio-Fiorentina 1-1, stagione 2022/23 e Fiorentina-Monza 2-2 quest'anno.

I precedenti con il Napoli

Gli azzurri con lui a dirigere non hanno mai pareggiato: sette precedenti, quattro vittorie e tre sconfitte.

In questa stagione è già alla quarta direzione della formazione allenata da Conte. Lo abbiamo trovato in campo in Milan-Napoli 0-2, Napoli-Lazio 0-1 e Atalanta-Napoli 2-3.

Per niente ‘casalingo’

E' un direttore di gara per niente ‘casalingo' perché nelle dieci partite in cui è stato impegnato, c'è stata una sola vittoria della squadra di casa, poi due pareggi e ben sette successi di quella in trasferta. Che sia questo dato di buon auspicio per la Fiorentina?