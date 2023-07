E' stato il giorno di Fabiano Parisi alla Fiorentina. L'esterno azzurro è sbarcato a Firenze prima e a Bagno a Ripoli poi, sede del ritiro della squadra di mister Italiano. Visite mediche programmate per domani, con conseguente firma sul contratto per il neo acquisto della rosa viola.

Fausto Vera del Corinthians è un nome caldo per la mediana. La cifra che è stata riportata agli intermediari della Fiorentina è di 12 milioni di euro di base fissa, più una serie di bonus. Nicolas Burdisso già a marzo dell’anno scorso era volato in Sudamerica per vederlo dal vivo. L'alternativa, altrimenti, si chiama Dominguez del Bologna. Soldi più contropartita tecnica: Terzic potrebbe essere sacrificato; Duncan pure potrebbe interessare, ma la vera chiave per sbloccare l'operazione sarebbe Kouame.

Infine, capitolo Amrabat. Oggi ha parlato il suo agente: "La sua intenzione è di rimanere in Europa, ma c'è interesse anche in Arabia Saudita. E lì c'è gente che paga molto bene" ha detto Nordin, suo fratello. Nel corso degli ultimi mesi, Amrabat è stato trattato da Barcellona, Atletico Madrid, Liverpool e Manchester United.