E’ il momento del Viola Park. Storico, eccezionale per la Fiorentina. Un ‘miracolo’ in un'area come la nostra. Poco importa se non si chiamerà più così e se porterà il nome del suo proprietario. Un po' di megalomania nella scelta, ma sono piccolezze, ognuno nella vita ha il proprio senso del gusto. Sarà dura allenarsi a 40 gradi, nonostante il parere dei diretti interessati che, è anche vero, difficilmente potrebbero ammettere il contrario. Ma pazienza.

E’ bello esserci, è bello cominciare li, è incredibile osservare come in pochissimo tempo sia stato costruito quello che sarà inevitabilmente un fiore all’occhiello per la Fiorentina e per la sua squadra.

Intanto è arrivato Parisi e c’è chi si divide anche su questo acquisto. Perché lì c’è Biraghi, perché serve altro in altri ruoli, perché non era fondamentale. E invece le occasioni sono occasioni e la Fiorentina è stata bravissima a coglierla (anche ad una cifra onesta) appena ha intravisto uno spiraglio. Parisi è forte, piace tantissimo ad Italiano, speriamo rimanga a lungo a Firenze e possa diventare il terzino del futuro.

Adesso ci sarà un periodo di attesa. Aspettando di conoscere il futuro di Amrabat, avendo ben chiaro (almeno noi) che manca un portiere forte e un centravanti da quindici gol. E poi magari un esterno e un centrocampista. Insomma, ancora tante carne al fuoco. Ma il primo colpo finalmente è arrivato da Empoli, ed è stato di livello alto (segno evidente che quando ci si presenta con i soldi le frizioni non esistono). Tutto passa in secondo piano in questo mondo qui, sia chiaro, figuriamoci nel calcio dove ormai sembra contare solo e soltanto questo: money, pubbliche relazioni, procuratori. Con Parisi, però, si è pensato anche all’aspetto tecnico. Lui può davvero alzare il livello difensivo viola ed essere un bel tassello per il futuro.