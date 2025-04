Sarà duello di fasce stasera a San Siro e purtroppo la Fiorentina partirà ancora una volta con il deficit Gosens, visto che il tedesco non ha recuperato dalla botta al ginocchio che l'aveva costretto al forfait già una settimana fa. Sul lato di Dodo invece, ci saranno straordinari in vista perché da quella parte attaccheranno sia Theo Hernandez che Leao. Il brasiliano sarà tutelato dalla solita difesa a tre, in cui Comuzzo ad oggi non rappresenta un titolare.

La squadra viola però deve fare i conti anche con il suo triste trend lontano dal Franchi, sottolineato dal Corriere Fiorentino: solo la vittoria dell'Olimpico con la Lazio nel 2025 mentre la penultima risale addirittura a novembre. La Fiorentina non può permetterselo in vista del rush finale che vale l'Europa.