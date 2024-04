Kayode: "Abbiamo fatto tante promesse a Barone e lui non vorrebbe che ci adagiassimo in campionato. Approccio sbagliato"

L'esterno destro della Fiorentina, Michael Kayode, ha spiegato a fine gara su DAZN: “C'è rammarico perché se giochiamo come nel secondo tempo possiamo mettere in difficoltà chiunque. Abbiamo sbagliato l'approccio e potevamo fare meglio”.

Kayode è stato in ballottaggio con Faraoni e Dodo prima della partita: “Non sono in competizione con loro e ho tutto da imparare da Dodo e Faraoni ma anche dal mister e li ascolto tutti”.

Infine: "Abbiamo promesso tantissime cose a Barone e so che vorrebbe che non ci adagiassimo in campionato. Tutt'e tre i fronti sono importantissimi".