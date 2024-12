La tradizionale cena di Natale della Fiorentina si sta svolgendo stasera, anche quest'anno al Viola Park. Presenti i giocatori, le giocatrici, lo staff con le rispettive consorti ed anche gli sponsor: tra questi anche l'ospite "d'onore" Edoardo Bove, abbracciato da tutta la società in questa serata di festa.



Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha celebrato la presenza del ragazzo dicendo: “La più grande vittoria della stagione è avere Edoardo qui con noi”. Una serata per staccare dai pesanti avvenimenti recenti, non ultimo la scomparsa della mamma di Palladino, poi testa alla prossima partita, in programma il 19 dicembre a Guimaraes contro il Vitoria.