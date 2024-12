Diversi assenti in casa Vitória Guimarães in vista della Fiorentina, tra cui anche un ex viola. Rui Borges con tanti grattacapi di formazione

Le tante partite giocate stanno lasciando strascichi anche in casa Vitória Guimarães, con l'allenatore Rui Borges che dovrà fare a meno di diversi elementi in vista della gara contro la Fiorentina in Conference League. Ai box Nélson Oliveira, che durante l'ultima partita contro il Rio Ave ieri sera è stato sostituito per problemi alla coscia destra.

In attacco sarà out anche l'altra punta di riferimento Chucho Ramírez, con l'allenatore dei bianconeri che sta pensando a un attacco leggero per affrontare i viola. Out anche il centrocampista Tomás Händel. Non ci sarà nemmeno una vecchia conoscenza viola, Bruno Gaspar, che tornerà a disposizione nel 2025.

La speranza è quella di riavere Toni Borevkovic, 27enne difensore centrale croato che si è infortunato al naso procurandosi una piccola frattura, ma potrebbe tornare disponibile contro la Fiorentina.