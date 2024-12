Da poco arrivato il comunicato ufficiale con le decisioni del giudice sportivo sulle gare della 16esima giornata di Serie A, con la Fiorentina che è stata impegnata al Dall'Ara contro il Bologna. Cartellino giallo pesante per Dodo, che era entrato in diffida appena la scorsa settimana. L'ammonizione costa così la squalifica per un turno al brasiliano, che salterà il match contro l'Udinese.

Si legge nel comunicato: Una giornata effettiva di squalifica a CORDEIRO DOS SANTOS Domilson (Fiorentina): per proteste nei con fronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

Non è passato inosservato il fumogeno lanciato dalla curva viola nel recinto di gioco dello stadio bolognese e la società viola dovrà pagare una multa salata:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo, un bengala ed un seggiolino nel recinto di giuoco, nonché una lattina di birra in direzione degli operatori dei Vigili del Fuoco senza provocare danni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.