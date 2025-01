Intervenuto a Radio Sportiva anche sulla situazione in casa Fiorentina, il giornalista Stefano Cecchi ha detto la sua sull'ipotesi Comuzzo alla Juventus: “Sarebbe una ferita. Vedere un ragazzo di 19 anni del vivaio viola con quei colori, al di là dell'aspetto tecnico, farebbe male. E a me risulta che la Juventus, ieri, ci abbia davvero provato: dopo l'infortunio di Kalulu cercano uno stopper e qualcuno, nel club bianconero, ha caldeggiato l'ipotesi per qualche ora. Alla fine non hanno avanzato passi concreti”.

“Tra Fiorentina e Juventus deve esserci un tunnel. Tanto poi alla fine…”

E aggiunge: “Investire sul giovane talento porta sempre dei benefici per chi vuole costruire un progetto. Comuzzo ha tutte le caratteristiche per tracciare una storia a livello difensivo. Rapporto Fiorentina-Juventus? Evidentemente c'è un tunnel tra Firenze e Torino, dovrebbero fare una targa alla Juve al Viola Park. Inizialmente tutte queste operazioni hanno provocato un grave dolore ai tifosi viola ed è normale che sia così. Ma poi… non ne funziona uno. Chissà cosa succede. Vice versa, se la Fiorentina acquista a prezzo di saldo pare funzionare. Ovviamente è una suggestione”.