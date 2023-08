Santos Turza: "Con Beltran, la Fiorentina prende il miglior nove d'Argentina. Un centravanti atipico"

Santos Turza è uno dei più grandi scopritori di talenti dell'Argentina. Una vita spesa per il Club Atlético Instituto, nel quale sono cresciuti campioni come Mario Alberto Kempes e Paulo Dybala. Ma anche Lucas Beltran, futuro attaccante della Fiorentina.

“La casa della sua famiglia si trova a 10 isolati dalla mia - ha detto Turza a Gianlucadimarzio.com - Il primo ricordo che ho di Lucas è di quando da bambino veniva al campo per vedere suo fratello, che era dello stesso anno di Dybala. Si vedeva che sarebbe diventato forte: era distinto. Giocava come 9 o come mezzapunta: mi aveva colpito per la potenza che aveva, l’intensità, ma ce lo siamo goduti poco qui. Nei clasicos contro Talleres e Belgrano si motivava ancora di più. E a 14 anni poi è andato al River e l’Instituto ha mantenuto un 10% del cartellino".

E inoltre: "Beltran è un 9 atipico, uno a cui piace svariare sul fronte offensivo, potente e rapido. Gioca bene anche lontano dall’area. Non so come il River possa sostituirlo. La Fiorentina prende il miglior 9 d’Argentina”.