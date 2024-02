"Per Lazio e Fiorentina siamo all'ultima chiamata per la Champions. Italiano ha fatto meglio di Sarri con un materiale tecnico inferiore"

A TMW Radio ha parlato l'ex giocatore e giornalista Stefano Impallomeni, intervenendo sulla partita di questa sera tra Fiorentina e Lazio all'Artemio Franchi. Queste le sue parole:

“Che sia l'ultima chiamata per la Champions per le due compagini? Sì, un peccato perché sono state molto discontinue. Con un pareggio galleggi, altrimenti chi vince può ancora sperare. Comunque non è detta l'ultima parola. Italiano ha fatto meglio di Sarri con un materiale tecnico inferiore”