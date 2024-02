Lucas Beltran è sicuramente il giocatore della Fiorentina che sta meglio in questo periodo. Ma la trattativa per portarlo in viola non è stata facile.

“Mi sono svegliato e ho detto a mio fratello ”Voglio andare alla Fiorentina"

"È vero, mi hanno contattato Roma, Fiorentina e Real (Madrid ndr) - ha detto Beltran a Eurosport - Ho scelto Firenze perché me lo sentivo. Un giorno mi sono svegliato e ho detto a mio fratello "Voglio andare alla Fiorentina". È stato il club che ha mostrato più interesse per me, mi ha fortemente voluto. E poi mi è piaciuta la città, il centro sportivo, il Viola Park, come vive la gente. È bellissimo, quindi sono molto felice qui. Penso di aver preso una buona decisione. Commisso? Il presidente è sempre molto presente con noi. Ci parla quasi sempre prima delle partite importanti, negli spogliatoi".

“Quando pensi a Firenze, pensi a Batistuta”

E poi: "Quando noi argentini parliamo di Fiorentina o di Firenze ci viene subito in mente Batistuta. E tanti altri argentini che hanno giocato qui. Per me è un orgoglio molto grande essere qui, portare il numero di maglia di Batistuta. Spero di portarlo il più in alto possibile per rendergli onore".