Beltran: "L'Europa, il nostro obiettivo è quello. Italiano ci chiede di..."

In un'intervista rilasciata a Eurosport, l'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, ha parlato degli obiettivi della squadra.

“Europa nostro obiettivo”

"Penso che, prima di tutto, dobbiamo tenere i piedi per terra - ha detto l'argentino - lavorare con umiltà e sacrificio, per cercare di arrivare il più in alto possibile. Si parla di fare un miglior campionato dell'anno passato, cercheremo di dare tutto ciò che abbiamo a nostra disposizione. Europa? L'obiettivo è quello, sì".

“Italiano ci chiede di…”

Due reti, l'ex River le ha realizzate facendo pressione sul portiere avversario: "E' il metodo Gallardo, pressavo il portiere anche 16 anni. A Firenze in allenamento prepariamo questa situazione, Vincenzo (Italiano ndr) ci chiede di farlo. E' una caratteristica che ho, cerco di non perderla e di tenerla sempre con me. Dove mi piace giocare? Punta, sottopunta, mi piace giocare con la palla tra i piedi".