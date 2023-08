Mini emergenza per il Rapid Vienna in attacco contro la Fiorentina. Out un titolare anche in difesa

Diversi media austriaci quest'oggi si concentrano sulla partita che il Rapid Vienna domani affronterà contro la Fiorentina nel ritorno dei playoff di Conference League. In particolare due le defezioni che caratterizzeranno la rosa del Rapid al Franchi: non ci saranno, infatti, il terzino destro Thorsten Schick e l'attaccante Guido Burgstaller.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, problemi per Barisic con Koscelnik ormai con le valige in mano e Gale, nuovo acquisto, che non potrà giocare in quanto non presente in lista UEFA.