Ricorso dei tifosi viola per i divieti della trasferta a Monza: ecco quando arriverà la decisione del TAR

La partita di lunedì sera contro il Monza rischia di essere un crocevia fondamentale nella stagione viola. La squadra di mister Palladino potrebbe però scendere in campo senza il sostegno dei propri tifosi. La prefettura di Monza e della Brianza, in seguito ai comportamenti della tifoseria durante Fiorentina-Juventus (con i cori razzisti all'indirizzo di Vlahovic), ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi viola residenti nella provincia di Firenze.

Il ricorso dei tifosi viola

Come riporta La Nazione in edicola stamani, le associazioni del tifo della Fiorentina (Accvc, Atf e SoloViola) hanno deciso di fare ricorso al TAR della Lombardia (LEGGI QUI) giudicando la decisione della prefettura troppo penalizzante. Il tifo organizzato ha espresso il proprio disappunto attraverso un comunicato pubblicato sui social nel quale si sottolinea la mancanza di qualsiasi rivalità nei confronti del Monza.

Le tempistiche della sentenza

La decisione del TAR dovrebbe arrivare fra oggi e domani, visto anche che la vendita dei biglietti per il settore ospiti terminerà domenica sera alle 19. La speranza è che il TAR dia il benestare alla trasferta dei tifosi viola che, in questo modo, potranno dare una grossa mano alla squadra in una partita così importante.