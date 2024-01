Quanto vale la Coppa Italia? La Fiorentina sogna e intanto incassa 3 milioni di euro. Ecco il 'valore' del trofeo

Grazie alla vittoria contro il Bologna, la Fiorentina ha conquistato la terza semifinale di Coppa Italia consecutiva. Il sogno è ripetere almeno il percorso dello scorso anno e, contro l'Atalanta, c'è la grande opportunità di tornare in finale. Quanto ci ha guadagnato e quanto guadagnerebbe la Viola?

I conti della Coppa

Come riportato da Calcioefinanza.it, Fiorentina, Atalanta, Juventus e Lazio, le quattro avanzate fin qui, hanno ricevuto rispettivamente 2 milioni e 950 mila euro a testa. La possibilità è, chiaramente, quella di incrementare la cifra: 2 ulteriori milioni per la finalista perdente, 4,6 milioni per la vincitrice del torneo.