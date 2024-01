Coppa Italia, due turni di squalifica per Gasperini. Contro la Fiorentina non ci sarà neanche nella semifinale di ritorno

In seguito alla sua espulsione durante la partita contro il Milan, era ovviamente automatica la notizia che Gian Piero Gasperini non avrebbe potuto presenziare in panchina al Franchi durante la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Andata e ritorno… senza Gasp

Gasperini, però, non ci sarà neanche al ritorno. Il giudice sportivo ha infatti inflitto al tecnico dell'Atalanta due giornate di squalifica, “per avere al 38esimo del primo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al direttore di gara un epiteto offensivo”. L'Atalanta dovrà dunque giocare entrambe le partite contro la Fiorentina senza Gasperini in panchina.