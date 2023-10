Arthur: "Alla Fiorentina ho avuto un adattamento molto rapido grazie ai miei compagni. Sogno di tornare in Nazionale"

L'esperienza di Arthur, come scrive il Corriere dello Sport, sarà fondamentale per il prossimo tour de force che attende la Fiorentina, fra il campionato e la fase a gironi della Conference League. In questi giorni Arthur sta lavorando al centro sportivo con gli altri compagni che, come lui, non sono stati chiamati dalle rispettive Nazionali, ma il suo sogno, per la prossima sosta, sarebbe un altro: “Vorrei tornare nel Brasile e so che per farlo devo prima fare bene qui a Firenze, ma ovviamente è uno dei miei obiettivi”.

Il centrocampista è arrivato nel capoluogo toscano lo scorso luglio in prestito oneroso, da esubero della Juventus, e a Firenze ha ricevuto la fiducia immediata di Vincenzo Italiano che lo ha fatto esordire subito nelle amichevoli estive e poi nelle gare ufficiali. Un vero e proprio punto fermo del club viola che ha avuto l’intuizione e il coraggio di puntare su di lui: “Alla Fiorentina ho avuto un adattamento molto rapido - continua Arthur - perché conoscevo già il campionato italiano, ma soprattutto grazie ai miei compagni che mi hanno aiutato fin dal primo giorno. E poi ho un ottimo rapporto con l’allenatore e questo è un fattore importantissimo”.