Bonanno: "Firenze è diventata casa, da Palermo al Viola Park è un sogno. Capparella e Angeloni punti di riferimento. Galloppa..."

Il centrocampista della Fiorentina Primavera Piergiorgio Bonanno ha parlato ai canali ufficiali del club: “Ormai Firenze è diventata casa. Questa è la mia famiglia, crescere qui è stato fantastico e con l'arrivo del Viola Park è stato tutto più bello. Qualsiasi ragazzo sogna di crescere in una struttura del genere. Posso solo sentirmi onorato, arrivare da una città come Palermo a qui è stato bellissimo”.

“La Primavera un sogno. Angeloni e Capparella…”

“Arrivare in Primavera è un sogno. Ci sono due persone che mi hanno aiutato molto. Il primo è mister Capparella, l'ho avuto tre anni ed è stato una base importante, sia in campo che fuori. Mi ha aiutato tantissimo perché mi ha fatto capire quanto posso essere forte e quanto corta è la distanza con la prima squadra. Mi ha insegnato a crederci sempre. L'altro è il direttore (Valentino Angeloni, ndr) che con i suoi discorsi ci fa capire quanto siamo fortunati”.

“Galloppa fondamentale, ha grande passione”

Sul lasciare Palermo: “L'avevo sempre immaginato durante il mio percorso calcistico. Avevo già fatto qualche anno a Messina, mi ero un po' abituato a stare lontano da casa. Da Firenze è stato tutto in discesa. Cerco di dividere la mia personalità fuori e la mia professionalità e qualità in campo. Galloppa? Persona fondamentale, mi ha fatto capire quanto siano importanti i dettagli. Studia e ha grande passione per questo sport”.