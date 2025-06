Cecchi: "Mi piace molto Di Francesco, ma se arriva alla Fiorentina la piazza insorge. E' un allenatore che fa giocare a calcio"

Il giornalista Stefano Cecchi, vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno del futuro della panchina viola: “La verità su Palladino per me sta nel mezzo, ma ora serve ripartire da un nome che sappia gestire una piazza in ebollizione. Palladino secondo me doveva essere riconfermato perché ha ottenuto il massimo. Sarri? Poteva essere il nome giusto. Serve un po' di fiorentinità all'interno dell'ambiente, serve saper vivere la piazza”.

E ancora: “A me piace molto Di Francesco, ma se arriva la piazza insorge. E' un allenatore che sa giocare e che vuole dimostrare che non è quello che si pensa di lui come tecnico. Ha esperienza e ha anche migliorato la sua fase difensiva".