In vista della gara di domenica contro la Fiorentina, il laterale del Napoli Leonardo Spinazzola è intervenuto a Radio CRC per parlare della sfida: “L'insidia siamo noi. L'abbiamo dimostrato a più riprese, se il Napoli va a duemila e attacca insieme è veramente difficile da affrontare. Però dobbiamo dare tutti il 100%, se vogliamo ce la facciamo”.

“Dodô gran giocatore, soprattutto nell'uno contro uno”

Su Dodô: “A Firenze in fase difensiva ero in duello con lui. Quando te lo trovi davanti, devi stare attento alle ripartenze; se perdi palla e se giochi particolarmente largo, lui è bravissimo nel tagliare dentro. Può infilare con la sua rapidità, è velocissimo. In generale è un gran giocatore, soprattutto nell'uno contro uno”.