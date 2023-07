Il giornalista Alessandro Bocci ha analizzato la sconfitta della Fiorentina a Belgrado contro la Stella Rossa, parlandone a Radio Bruno Toscana: “Non drammatizziamo il calcio d’agosto, ma non sottovalutiamo una tale caduta. Perdere 5-0 in questo modo significa che non c’è soltanto un problema di condizione, bensì anche di approccio dal punto di vista mentale. Ed è ciò che non deve assolutamente essere cambiato il prima possibile. Ho visto una Fiorentina per niente reattiva”.

Sul calciomercato: “Non credo che sia una sconfitta che può influenzare direttamente il mercato. Non sono 90 minuti a cambiare gli orizzonti di un’intera sessione, certo è che qualche intervento serve”.

Sul modulo: “Credo che il 4-3-3 possa diventare di nuovo il sistema di gioco predominante, soprattutto grazie all’arrivo di Arthur. Sabiri? Può trovare una dimensione sugli esterni, bisognerà poi vedere cosa farà la società perché con lui sulle fasce ci sono sei uomini”.