Tra Serie A e Serie B, dove vanno Lucchesi e Distefano? Ecco le squadre che seguono i due giovani viola

Non c'è solo Nzola tra gli assenti nella lista che Palladino ha stilato per la tournée in Inghilterra. Oltre all'attaccante ex Spezia non ci sono nemmeno i due giovani Lucchesi e Distefano, che il tecnico viola ha monitorato in questi giorni al Viola Park.

Per loro due si prospettano due cessioni in prestito. Come scrive Tuttosport, su Lucchesi ci sono le sirene di Venezia, Palermo e Sassuolo con i primi in pole. Sull'attaccante esterno, invece, ci sono Sassuolo e Reggiana.