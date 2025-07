Dzeko: "Io con Kean e Gudmundsson in campo per essere più aggressivi. Pioli mi ha fatto una grande impressione e sul numero..."

Edin Dzeko, nonostante l'età sembra determinato a fare bene in questa sua esperienza alla Fiorentina: "Bisogna prepararsi al meglio ed è quello che cerco di fare, perché è la base di tutto dopo. Non mi sono mai dato limiti, ma anche mai ho detto quanti gol volessi fare in una stagione. Gol e assist sono il mio lavoro. L'ambizione è la base per ottenere grandi risultati".

Un tridente importante in futuro: “Grandi calciatori, Kean l'anno scorso ha fatto vedere a tutti che attaccante è. Gudmundsson può fare ancora di più. I grandi calciatori possono e devono giocare insieme e sono d'accordo con l'allenatore che possiamo coesistere”.

Sul numero: "Il 9 l'ho avuto sempre, ma non è questo il fatto che conta. Conta soprattutto il campo. Una squadra deve avere giocatori giovani e di esperienza assieme. Il mister ha fatto una buona impressione a tutti e come dice lui, bisogna lavorare meglio degli altri”.