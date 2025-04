Sulla situazione attuale del portiere della Fiorentina Pietro Terracciano, è intervenuto direttamente il suo procuratore Federico Pastorello a Radio Sportiva: “Ogni anno, nonostante i nuovi arrivi in porta, si è guadagnato il suo spazio. Ha una grande personalità e si è distinto per questo. Il suo unico interesse è che la Fiorentina vada bene, perché è legatissimo a questa piazza”.

“De Gea straordinario, ma prova comunque a mantenere alta la competizione”

Su De Gea: “Un portiere straordinario. Ovviamente sapevamo che sarebbe stato difficile avere un posto con lui, in più è in uno stato di forma straordinario. In queste condizioni, certe decisioni a maggior ragione le accetti con serenità. C'è poco da dire su questo. Ma Terracciano proverà comunque a far sentire il proprio contributo. Vuole mantenere alta la competizione, in ogni caso è contento di come stia andando la Fiorentina”.