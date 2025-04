Pedullà: "La Fiorentina ha già messo in conto il riscatto di Fagioli, lui e De Gea rimarranno anche senza Europa. Su Zaniolo..."

Il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato della Fiorentina sul proprio canale YouTube: “De Gea non è un problema, Fagioli neanche perché quando i viola l'hanno preso dalla Juventus avevano già messo in conto di riscattarlo indipendentemente dall'obbligo legato alla qualificazione in Europa”.

Zaniolo, riscatto difficile

Poi Pedullà ha parlato di Zaniolo: “Più complicata la sua situazione. L'attaccante fin qui non ha dato il suo contributo alla causa e oggi le possibilità di riscattarlo sono sotto il 50%. Poi magari nel finale di stagione segna gol decisivi e la storia cambia, ma ad oggi è difficile che la Fiorentina riscatti Zaniolo”.