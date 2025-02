Bove al Festival di Sanremo "solo" per sensibilizzare sul tema della salute. Il bel gesto del calciatore viola sul cachet da ospite

Edoardo Bove sarà a Sanremo in veste di ospite nella serata conclusiva del Festival di Sanremo. Il giocatore della Fiorentina è stato invitato da Carlo Conti per raccontare la sua esperienza con la maglia viola in quel terribile Fiorentina-Inter, quando il 22enne accusò un malore che lo sta tuttora tenendo lontano dal campo di gioco.

Il giocatore della Fiorentina sarà presente sul palco dell'Ariston dunque per sensibilizzare sul tema della salute e per lanciare un messaggio importante. Per questo motivo Bove ha quindi deciso di non prendere cachet e la sua partecipazione sarà a titolo gratuito. Lo scrive il Corriere dello Sport.