Si delinea il primo undici della Fiorentina: L'ultimo acquisto viola verso la panchina. Incognita (convocazione) Gonzalez

Come sarà il primo undici della Fiorentina in questo campionato? La sfida di Parma si avvicina e si sta delineando la formazione che Palladino schiererà in campo contro i gialloblu.

Probabile formazione

Si parte probabilmente con Terracciano tra i pali (tra l'altro ieri il portiere ha rinnovato il proprio contratto con i viola). Una difesa composta da Pongracic, Martinez Quarta e Biraghi che dovrebbe prendere il posto dello squalificato Ranieri.

A centrocampo Dodo e Parisi sugli esterni, mentre Mandragora e Amrabat dovrebbero essere le scelte sul centro (con Richardson in panchina). In avanti Colpani e Sottil a supporto del centravanti Kean.

Fiorentina destinata a cambiare volto

Una formazione questa ancora sperimentale per così dire, perché la squadra deve essere ancora completata con inserimenti in grado di cambiare volto alla stessa Fiorentina. Basti pensare a quello che potrebbe succedere con l'arrivo di Gudmundsson e la partenza di Gonzalez che, per inciso, non è detto che parta per Parma perché è arrivato tardi rispetto agli altri dalle vacanze e perché è al centro di alcune trattative di mercato.