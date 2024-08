Terracciano: "Contento di restare, Firenze è un punto di arrivo per me. Curioso di vedere De Gea"

Dopo il rinnovo con la Fiorentina ufficializzato questa mattina, con un comunicato del club gigliato sul proprio sito ufficiale, pochi minuti fa Pietro Terracciano ha espresso tutta la sua felicità per aver prolungato il suo rapporto con il club di Rocco Commisso. Questo une stratto delle sue parole ai canali social di ACF:

"Sono felicissimo, è quello che speravo e che volevo. Per questo ringrazio il Presidente, Pradè e Ferrari per la fiducia. Era quello che desideravo sia per me che per la mia famiglia. Il primo giorno che sono arrivato qua ho detto che Firenze per me era un punto d’arrivo e così ho sempre spinto per restare qui per far crescere qui la mia famiglia: sono contento io, è contenta la mia compagna e i bambini. La mia è una scelta di vita piu che calcistica, sono fiero di rappresentare per altri questi colori”.

“Anche a 34 anni si può ancora crescere”

Qualche parola anche per lo staff che lo segue ogni giorno: “Ho sempre avuto la fortuna di aver con me sempre grandi professionisti e anche quest'anno si è creato subito un ottimo feeling: abbiamo capito subito le loro richieste, penso sia sempre ci siano opportunità di crescita anche a 34 anni. La prerogativa per il ruolo è quella di parare ma ultimamente le prerogative della squadra prevedono che si sappia giocare anche con i piedi. Lavoriamo tanto sulle ripartenze dal basso: è importante non subire gol ma anche dare una mano in fase di costruzione”.

“Ovunque sia la Fiesole ci farà sentire il suo sostegno”

Uno sguardo anche al Franchi, e sulla mancanza della Curva Fiesole: “Sicuramente sarà molto strano per noi: giocare in uno stadio vuoto per quasi metà è diverso. Sopratutto perche sappiamo quanto i fiorentini siano vicini alla squadra.Non sarà facile giocare in un impianto con i lavori in corso, ma sappiamo allo stesso tempo che la Curva in qualsiasi parte dello Stadio la metti ci darà una mano. Sono sicuro che faremo una grande stagione".

“Sono curioso di vederlo: faremo di tutto per fare gruppo”

Un commento anche sull’arrivo di De Gea: "Da parte mia c'è curiosità di vederlo perché quando arrivando dei giocatori con la storia come la sua, cerchi sempre di capire cosa sia che li rende grandi. Stiamo cercando di instaurare un apporto, e sono convinto che ci metteremo veramente poco: gli daremo sicuramente una mano e sono sicuro che anche lui la darà a noi"

“Affrontiamo una squadra tosta, il Tardini sarà caldo”

Infine qualche parola sulla sfida di Parma: "Affrontiamo una squadra con buone qualità che già l'anno scorso ci mise in difficoltà. Il Tardini sarà un ambiente caldo, loro saranno carichi per la nuova esperienza ma noi non vediamo l'ora di iniziare e troveranno pane per i loro denti".